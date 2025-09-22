「ポスト石破」を決める自民党の総裁選が告示され、5人の戦いが始まりました。演説会で各候補は何を訴えたのか、キーワードを分析してみました。午前10時、自民党本部で始まった総裁選候補者の受け付け。午後には早速、各候補が演説会に臨みました。1人15分の持ち時間に何を訴えたのか、AIでキーワードを抽出してみると、経済安全保障担当大臣の経験を踏まえ、「経済」や「安全保障」といった言葉が浮かび上がります。小林鷹之