演歌歌手の山西アカリ（34）が22日、東京・富岡八幡宮で3枚目のシングル「瑞穂の国」（24日発売）のヒット祈願を行った。1年4カ月ぶりの新曲は「お米」がテーマ。「3枚目を出せるのか不安もあった」と明かしたが、今夏の夏祭りで歌うなど縁がある同宮での祈祷を終え「神様に頑張るんやで！と言ってもらえた気がする。気合いが入りました！」とすがすがしい表情を見せた。ソロデビュー3年目を迎えたことしは、正念場と考えて