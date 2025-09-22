【新築】続く住宅補助金ラッシュの実態！施主も工務店も笑顔になる制度活用術--注文住宅マイスターの杉浦一広氏が、最新の住宅補助金をめぐる業界の実情や今後の展望について語った。動画では「ほとんど使ったのは、東京ゼロエミ。マックス240万円くらい出るんじゃない?普通の工務店さんができないので、うちが使いますよっていう」と、自身の会社が率先して制度を活用している実態を明かした。 杉浦氏は話題となった「GX