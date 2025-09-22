ビジネス出張やドライブ、家族旅行など、幅広いシーンで頼りになるレンタカー会社。予約のしやすさ、料金やサービスのバランスの良さなど、選ぶ際に考えるポイントは数多くあります。All About ニュース編集部では、2025年9月2〜4日の期間、全国10〜70代の男女288人を対象に、首都圏のレンタカー会社に関するアンケートを実施しました。その中から、よく利用する「首都圏のレンタカー会社」ランキングの結果をご紹介します。【5位