◆ソフトバンク―オリックス（22日、みずほペイペイドーム）右脛骨（けいこつ）骨挫傷で戦列を離れていたソフトバンクの柳田悠岐が、オリックス戦で約5カ月ぶりに1軍の打席に立った。柳田は「2番指名打者」で昇格即スタメン。初回1死の第1打席で、登場曲とともに名前がコールされると、スタンドから割れんばかりの大声援が送られた。フルカウントまで持ち込んだが、先発のエスピノーザの前に見逃し三振に倒れた。柳田は4月