小野和久 気象予報士：23日からの 天気のポイントです。 23日は 晴れますが、日中、雨の降る所が あるでしょう。気象台から長期予報が発表され、12月は大雪になる心配が出てきました。 23日の予想天気図です。高気圧に覆われますが、県内から 離れているため、雨の降る所が あるでしょう。 気象台の週間予報です。24日水曜日も 晴れますが、木曜日は、前線の通過で 一時 雨。金曜・土曜は晴れ。そのあとは 雨…と、周期的