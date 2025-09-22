埼玉県警察本部 埼玉県羽生市の買い取り店に侵入し、女性店長に刃物を突きつけて現金やスマートフォンを奪ったとして、警察は２２日、強盗と建造物侵入の疑いで群馬県明和町に住む６０歳の男を逮捕しました。 強盗と建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、群馬県明和町新里の無職・奥沢博樹容疑者（６０）です。 警察によりますと、奥沢容疑者は今月２０日の午後４時半ごろ、羽生市東６丁目の店に侵入して女性店長（５