福岡県警飯塚署は22日、飯塚市菰田東1丁目付近の道路上で21日午後3時30分ごろ、通行中の小学生男児が見知らぬ女から「いいものあげるからついてきて」「水族館に連れて行ってあげるからうちの車に乗りー」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。女は40歳くらいでピンク色上衣、白色スカートかズボン着用。黒色の車を使用していた。