22日午前、薩摩川内市甑島の里港に入港しようとしていた、フェリー「結Lineこしき」が、沖合の波消しブロックに衝突する事故がありました。乗客や乗員に、けがはありませんでしたが、フェリーは終日欠航となりました。串木野海上保安部によりますと、22日午前8時45分ごろ、薩摩川内市甑島の里港に入港しようとしていた、フェリー「結Lineこしき」が、沖合の波消しブロックに衝突する事故がありました。乗客