帝京長岡出身で阪神タイガースの茨木秀俊投手が21日、一軍初登板を果たし2回を無失点に抑える好投を見せました。 帝京長岡高校から2022年ドラフト4位で阪神タイガースに入団したプロ3年目の茨木秀俊。21日のヤクルト戦で8点のビハインドの中、6回に一軍デビューのマウンドに上がりました。 フォアボールなどで得点圏にランナーを背負いましたが、変化球を交えながら打者を打ち取り無失点で切り