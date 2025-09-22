自民党の総裁選挙が、22日告示され、5人が立候補を届け出ました。県民が新しい総裁に期待することは！？また、県関係の国会議員に、誰に投票するのか意向を聴きました。（山下香織アナウンサー）「自民党の総裁選が、きょう告示され、こちらの5人が名乗りを上げました。県民は、新たなリーダーに何を求めているのでしょうか？」（20代）「（注目している人は）高市さんです。女性の（総裁）が、今までないので