大阪・関西万博（大阪・夢洲）の来場予約を閉幕までにとるのは非常に難しくなっているが、万博は会場に行かずとも体験できる。「バーチャル万博」なら、自宅からアクセスできる。【動画】バーチャル万博のイメージ「バーチャル万博 〜空飛ぶ夢洲〜」は、大阪・関西万博のバーチャル会場。来場者は、アバターとして大阪・関西万博の世界に入り込み、実際の建物が再現されたパビリオン・イベント施設を巡りながら、各出展者が展