大阪府の吉村洋文知事は22日、大阪・関西万博の入場券について「個人で買ってなかなか予約できない方がどれくらいいるか、数字を把握し、情報を公開することが重要だ。万博協会に問い合わせている」と府庁で記者団に述べた。