◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)メダルを着けたままで競技場にダイブです。男子3000m障害は日本記録保持者の三浦龍司選手が決勝で優勝争いを繰り広げる健闘。他の選手との接触で順位を下げるも8位入賞と結果を残しました。金メダルを獲得したのはG.ビーミッシュ選手(ニュージーランド)。予選では転倒のアクシデントもありましたが、それを乗り越え決勝ではゴール手前でパリ五輪金メダリストのS.エルバカリ選手(モ