東京・銀座の美容室に忍び込み現金を盗んだ疑いなどで、38歳の男が逮捕されました。無職の村上真一容疑者（38）は8月、中央区銀座の美容室などに忍び込み、受付にあった鍵のかかっていない金庫から現金約30万円を盗んだ疑いが持たれています。警視庁によりますと、村上容疑者は店舗の集合ポストをこじ開け、中にあったエレベーターのカードキーを使って店に侵入していて、盗んだ現金は遊興費などに使っていたとみられています。村