自民党の総裁選挙が22日、スタート。5人の候補者が演説会に臨み、論戦を交わしました。小林鷹之元経済安保相（50）：諦めではなく希望を。“頑張れば報われる”その実感を。力強い、成長する日本を作ってまいります。茂木敏充前幹事長（69）：私を総理・総裁にしていただければ、まずは挙党態勢を築く。結果が出せるベストチームを作っていきます。林芳正官房長官（64）：「夜明け前が一番暗い」と言う言葉がある。まだ日本はやれ