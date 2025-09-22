62年前、能登半島沖で行方不明になり、その後、北朝鮮で生存が確認された寺越武志さんから21日、金沢に住む妹のもとに国際電話がありました。武志さんが語ったこととは… ■武志さんの妹：「電話くれてありがとう、誕生日おめでとう」■寺越武志さん「ああ（笑）」北朝鮮から金沢の妹に国際電話を掛けてきたのは、寺越武志さん。21日、76歳の誕生日を迎えました。 志賀町出身の武志さんは13歳の時、叔父と漁に出たまま行方不