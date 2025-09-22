自民党の総裁選挙が9月22日に告示され、5人が立候補を届け出ました。野党との連携が大きな課題となるなか、少数与党の舵取り役に何を求めているのか、街で聞きました。22日に告示された自民党総裁選に立候補したのは、5人です。総裁選は国会議員票295票と党員票295票の合わせて590票で争われ、1回目の投票で誰も過半数を獲得できなければ、上位2人による決選投票になります。野党との政権の枠組みのあり方や、長引く物価高への対応