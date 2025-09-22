ポスト石破を選ぶ選挙戦がいよいよスタートしました。 自民党の総裁選が22日告示され、5人が立候補しました。 大分県内でも投開票に向けた作業が進む中、どの候補者が石破総理の後任にふさわしいのか街頭で聞きました。 ◆総裁選挙管理委員会 逢沢一郎委員長「自由民主党総裁選挙を告示いたします」 石破総理大臣の退陣表明に伴う自民党の総裁選が22日告示されました。 党本部では午前10時に届け出の受け付けが行われ、