JR東海道線は西小坂井～豊橋間で列車と線路内にあった障害物が衝突したため、豊橋～蒲郡（上下線）で運転を見合わせていましたが、午後6時24分運転を再開しました。 【写真を見る】【交通情報】JR東海道線 豊橋～蒲郡（上下線）で運転再開（22日午後6時24分）