23日の予想気温（岡山・香川） なんだか一気に秋らしい涼しい空気が感じられるようになりました。日差しが出るとまだ暑さを感じるものの、ようやく長かった夏が終わった感じがします。 岡山市の気温をさかのぼってみると、16日（火）は最高気温が35℃を超える猛暑日でしたが、18日（木）ごろから30℃を下回る日が出てきました。 22日（月）でもう一段階気温が下がり、22日の最高気温は28.5℃、朝の最低気温は18.4℃と