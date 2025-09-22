2025年9月、高知市の男性が、マッチングアプリで出会った女に副業を紹介され、約340万円を騙し取られたことが分かりました。詐欺の被害にあったのは、高知市内に住む40代の自営業の男性です。警察によりますと、9月上旬、男性はマッチングアプリで「惠美里」と名乗る女と知り合い、SNSでやり取りをする中で、「私のやっている仕事を手伝ってほしい」と副業に誘われました。副業の内容は、女が指定したサイトに登録して資金を振り込