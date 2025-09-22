小説「赤毛のアン」の舞台として知られる島のあるカナダの州と大分県が22日友好関係を結びました。 世界的な文学作品をきっかけに県とカナダに新たなストーリーが生まれるかもしれません。 久留島武彦記念館 孤児だった少女の成長を描いた世界的な文学作品「赤毛のアン」。 この作品を翻訳し、日本に広めた村岡花子は県出身の児童文学者久留島武彦の指導を受けたとされています。 こうした縁をも