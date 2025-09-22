高知県佐川町の道の駅の売上金を横領したとして、業務上横領の罪に問われていた元店長代理の男の裁判で、高知地裁は9月22日、懲役2年の実刑判決を言い渡しました。業務上横領の罪に問われていたのは、須崎市南古市町の無職・廣田孝義被告（49歳）です。起訴内容によりますと、廣田被告は2024年2月から5月にかけて、当時店長代理として勤務していた佐川町の「まきのさんの道の駅・佐川」で、15回に渡って、売上金の一部、約671万円