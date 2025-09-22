東京時間17:46現在 香港ハンセン指数 26344.14（-200.96-0.76%） 中国上海総合指数 3828.58（+8.49+0.22%） 台湾加権指数 25880.60（+302.23+1.18%） 韓国総合株価指数 3468.65（+23.41+0.68%） 豪ＡＳＸ２００指数 8810.89（+37.35+0.43%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82349.56（-276.67-0.33%） ２２日のアジア株は、まちまち。前週末の米国株の主要３指数の最高値更新を受けて、