ユーロ圏１０年債利回り格差仏８２、伊７９ｂｐ仏の格差は依然大きい ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%） ドイツ2.744 フランス3.562（+82） イタリア3.534（+79） スペイン3.294（+55） オランダ2.911（+17） ギリシャ3.4（+66） ポルトガル3.151（+41） ベルギー3.283（+54） オーストリア3.052（+31） アイルラ