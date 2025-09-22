声優の山寺宏一（64）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にVTR出演。自身を「子分」と呼ぶ大物声優について語った。この日のゲストは演歌歌手の天童よしみと女優で声優の戸田恵子。番組では戸田をよく知る人物として、大ヒットアニメ「それいけ！アンパンマン」で約37年毎週共演しているという山寺に事前取材を行った。山寺は、普段の2人の関係について「まあ僕は後輩。公私ともに仲良くさせていただいてる