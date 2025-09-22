記者会見する中国人民銀行の潘功勝総裁（中央）ら＝22日、北京（共同）【北京共同】中国人民銀行（中央銀行）の潘功勝総裁は22日、今年が最終年となる政府の「第14次5カ年計画」の成果について記者会見を開き、「中国の金融サービスの質と効率は大幅に向上した」と強調した。特にハイテクや環境分野への融資が加速したと述べた。潘氏は6月末時点の銀行の規模を示す総資産が、中国の銀行全体で約470兆元（約9700兆円）と世界一