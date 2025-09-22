「サーキュラーエコノミー研究所」の会場＝22日午後、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博で、資源を再利用して有効活用する「循環経済（サーキュラーエコノミー）」を学ぶイベントが始まるのを前に、関係者向けの内覧会が22日開かれた。主催する経済産業省は、環境負荷軽減だけでなく競争力強化につながる取り組みとして認知向上を図る。パナソニックホールディングス（HD）などの企業や団体が25の展示ブースを設けた。イベント