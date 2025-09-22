「ヤクルト−阪神」（２２日、神宮球場）阪神の佐藤輝明内野手が二回に左中間スタンドへ衝撃の３９号ソロを放った。甲子園のラッキーゾーン撤廃後、日本選手では金本知憲以来となる４０号に王手をかけた。青柳が投じた低めのツーシームをきれいに捉えた打球は、グングン伸びて左中間席に飛び込んでいった。見逃せば低めのボール球だったかもしれない１球。鮮やかにスタンドにたたき込んだ。神宮球場は阪神ファンの大歓声に