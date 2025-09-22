大分県杵築市ではフヨウの花が見ごろを迎えています。 赤やピンク、白など可憐に咲いているフヨウ。 杵築市溝井にある宗玄寺ではいま、境内や参道に植えられたフヨウの花が見ごろを迎えています。 宗玄寺ではおよそ30年前から植え始め、2025年は4種類のおよそ400本が咲き誇っています。 朝咲いて夕方にはしぼんでしまうという一日花のフヨウですが、色とりどりの花々が次々に咲くことで、訪れた人たちを連日楽しませています。