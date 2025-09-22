9月21日、日清食品トップリーグ2025は精華女子高校（福岡県）vs千葉経済大学附属高校（千葉県）と、昭和学院高校（千葉県）vs岐阜女子高校（岐阜県）の2試合が、愛知県の豊田合成記念体育館（エントリオ）で行われた。 この日の第1試合は精華女子と千葉経済大附属の1戦。先手を奪ったのは精華女子。ティップオフを制すると素早いボール回しから、アキンデーレタイウォイダヤットがインサイドで先制点を決