9月12日の記録的大雨で、車274台が水没した三重県四日市市の地下駐車場で、22日から、車の所有者による確認が始まりました。変わり果てた愛車の姿に、持ち主からは落胆の声も上がりました。 ■水没から10日…愛車が変わり果てた姿に 四日市市のくすの木パーキングに、車の持ち主たちが足早に下りていきます。12日の大雨で水没した274台のうち、254台の持ち主が判明していて、駐車場の管理会社は、22日からの3日