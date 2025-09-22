タンスのゲンは9月19日に、まるで本物の猫のような温もりと触り心地を再現した「もはや、ねこ。」シリーズから、部屋での心地よい癒しのひと時を実現する「ごろ寝マット」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店で発売した。カラーは、ペルシャホワイト、ロシアンブルー、ボンベイブラック、チャトラ、ノルベージュの5色。価格は5999円。●長座布団や座椅子としても活躍今回、発売された「もはや、ねこ