県内では、きのうからきょうにかけて市街地でクマの足あとや目撃が相次いでいます。行政や警察が注意を呼びかけています。 【写真を見る】公民館近く、JRの駅のそば…クマがきょうも県内各地に出没（山形） 東根市できのう午後5時ごろ、大富地区にある三ツ屋公民館近くの畑でクマの足あとが見つかりました。発見した人が警察に通報したということです。 これを受けきのうは警察が現場周辺をパトロールし、きょうも夕方か