柏崎刈羽原発の再稼働をめぐって県が実施している『意識調査』について、長岡市の磯田達伸市長は長岡市民の調査結果を独自に分析する方針を示しました。 県民意識調査は無作為に選ばれた県民1万2000人に対して、柏崎刈羽原発の必要性など主に5つの設問への回答を求めるもので、長岡市民は1200人が回答の対象です。 磯田市長は22日の定例会見で、県がまとめた調査結果を入手して長岡市民の回答内容を独自に分析すると述べまし