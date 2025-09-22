日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月22日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限6781(6512) 3月限 227(25) TOPIX先物 12月限7848(7848) 3月限51(51) 日経225ミニ 10月限5010(501