2023年9月に魚沼市で起きた商店街火災からまもなく2年です。被災した商店街では21日、にぎわい復活に向けた祭りが開かれました。再起を目指す町を取材しました。 2023年9月26日、魚沼市の南本町商店街で未明に発生した火事は5つの店舗や住宅など13棟を焼きました。 被災からまもなく2年－ 21日、商店街には多くの人の姿がありました。長年開かれていなかった『ヘソ市』という祭りを復興の景気づけに2024年から復活さ