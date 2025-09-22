ベリーグッドマンが、配信シングル「コウノトリ」を10月8日(水)にリリースすることを発表した。同曲は、B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム・神戸ストークスの応援アンバサダーを務める彼らが書き下ろした応援歌。チームの本拠地・GLION ARENA KOBEにて約800人のファンを交えた合唱も収録されている。また、明日9月23日(祝・火)に開催される東西対抗戦イベント＜KOBE RISING-2025-＞での初披露、SNS先行配信も決定した。会