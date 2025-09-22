櫻坂46の新メンバー四期生による楽曲「Alter ego」が9月26日(金)に配信リリースされることが決定した。11月から始まる乃木坂46・六期生と日向坂46・五期生と共に坂道の新規メンバーによるライブ公演開催に向けて勢いをつける形となる。櫻坂46・四期生は2025年4月に加入が発表されて以降、一人ずつVlogという形でプロフィールや特技を披露してきた。また5月からはYouTubeにて“四期生ドキュメンタリー『櫻坂46 四期生物語 ーいま、