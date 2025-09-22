MUCCの逹瑯とNoGoDの団長がMCを務めるMAVERICK DC GROUP公式配信番組『音楽情報ライヴ「いじくりROCKS！」』が9月29日19:00から配信される。放送67回目の番組ゲストとして出演するのはTHE冠の冠徹弥とCHAQLA.よりkaiとBikkyだ。冠徹弥は昨年、番組初の有観客イベント＜いじくらNIGHT Vol.3 〜コドモにもどって、はっちゃけナイト！〜＞にゲスト出演したほか、過去の有料配信コーナーにてメタル番組を展開するなど番組と親交が深い