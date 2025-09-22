京王線で線路の切り替え部分で故障が発生し、一部の乗客は線路に降りて最寄り駅まで歩いて移動しました。京王電鉄によりますと、22日午後3時10分ごろ、東京・杉並区の八幡山駅から出発した車両が線路の切り替え部分の故障の影響を受け、立ち往生したということです。停車した車両に乗っていた乗客が撮影した映像には、線路の中央部分を乗客が歩く様子が映されていました。この故障により、乗客の一部は車両を降り、歩いて上北沢駅