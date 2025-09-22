9月22日から28日までの期間中、西武新宿駅前のユニカビジョンでACIDMAN特集が放映される。放映内容は、10月26日に開催される7年ぶり7度目の日本武道館公演を記念して、「輝けるもの」「白と黒」「リピート」といった3曲のライブ映像がフルサイズで届けられる。■番組『ACIDMAN』特集放映期間：9月22日(月)〜9月28日(日)放映時間：7時, 9時, 11時, 13時, 15時, 17時, 19時, 21時から約16分間※時間／内容は予告なく変更になる場合