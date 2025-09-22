琴勝峰（左）と取り組む豊昇龍。突き落としで下す＝両国国技館大相撲秋場所9日目（22日・両国国技館）横綱豊昇龍は攻め込まれたが琴勝峰を突き落とし、9連勝で単独首位を守った。横綱大の里は若元春を寄り倒して勝ち越した。大関琴桜は熱海富士を肩透かしで退け6勝3敗。大関昇進を目指す若隆景は霧島との関脇対決にすくい投げで敗れて4敗目。霧島は5勝目を挙げた。新小結安青錦は阿炎を押し出して7勝2敗。玉鷲は6敗目を喫した