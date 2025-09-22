秋田県横手市の住宅街近くで行われたクマへの銃の使用手順を確認する研修会に参加したハンター＝22日午後自治体判断で「緊急銃猟」を可能とする改正鳥獣保護管理法が施行されたことを受け、環境省は22日、秋田県横手市で行政担当者や地元猟友会などを対象に、住宅街付近に出没したクマへの銃の使用手順を確認する研修を実施した。住宅街近くの河原にクマが出没したとの想定で、環境省の担当者は緊急銃猟のガイドラインに沿って