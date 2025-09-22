気象庁は２２日、１０〜１２月の３か月予報を発表した。１０月は全国的に気温が高いが、１１月後半頃から寒気の影響で急に気温が下がり、短い秋になる見通しだ。気象庁によると、１１月は北日本で高温となり、東日本と沖縄・奄美の気温は平年並みか高い見通し。１２月は冬型の気圧配置となり、気温は北日本がほぼ平年並みで、その他の地域は平年並みか低いという。降水量は、１０月は東日本の太平洋側と西日本などで平年並み