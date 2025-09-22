◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-阪神(22日、神宮球場)阪神の佐藤輝明選手が今季39号の先制ホームランを放ちました。2回、先頭の佐藤選手は元同僚である青柳晃洋投手の2球目、アウトコース低めのボールをとらえ、左中間スタンドへ。39号の先制ホームランを放ちました。これで39本塁打、97打点に伸ばし、大台の40発にあと1本。球団を通じて、「打ったのはストレート。初対戦の投手だったので、とにかく思い切ってスイングしていくこ