【女子旅プレス＝2025/09/22】日本有数の米どころとして知られる新潟県魚沼市は、実は市の8割が森林という隠れた紅葉の宝庫だ。10月中旬から11月中旬にかけて、山々が燃えるように色づき、訪れる人を魅了する。西を魚沼丘陵、東を越後山脈に挟まれた独特の地形が生み出す、標高差によるグラデーションも見どころだ。今回は、魚沼市の紅葉スポットの中でも厳選5選を紹介する。【写真】新潟に日本海を見下ろす絶景グランピング「蒼天