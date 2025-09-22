ÀÐÀîÍ´´õ¡Ê29ºÐ¡Ë¤Ï¼ÂÄ¾¤ÇÀ¿¼Â¤ÊÁª¼ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò·è¤·¤ÆÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆüËÜ¤¬ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»î¹ç¸å¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ïµ¤¤¬½Å¤¤·ë²Ì¤Ç¡¢»î¹ç¸å¤ÏÌÜ¤òÉú¤»¤ÆÂ­Áá¤ËÄÌ¤ê¤¹¤®¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂ­¤ò»ß¤á¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼ÁÌä¤ËÅú¤¨Â³¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«¤é¤¬ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤ò¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤â¤¢