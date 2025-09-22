水上恒司が主演し、山田杏奈がヒロインを演じる10月6日スタートのドラマ『シナントロープ』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）より、第1話予告が解禁。併せて、黒田大輔、綾田俊樹、栗原颯人、山本浩司の出演が発表されたほか、オープニングテーマが柴田聡子＆Elle Teresaの「ときめき探偵 feat. Le Makeup」、エンディングテーマはS.A.R.の「MOON」に決定した。【動画】どこにでもいそうな男女8人の日常が歪んでいく――『シナ